Sophia Raia, filha de Claudia Raia, fruto do antigo casamento da atriz com o também ator Edson Celulari, mantém uma vida bastante longe dos holofotes. A jovem, de 21 anos, busca fugir da curiosidade do público acerca de sua vida pessoal.

Em entrevista à revista Quem, a irmã de Enzo Celulari abriu o jogo sobre o motivo pelo qual vive longe da visibilidade impulsionada por ser filha de famosos. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou ela.

Sophia Raia atualmente estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, e não descarta a possibilidade de abrir o seu perfil do Instagram para divulgar seu futuro trabalho, após a formação acadêmica.

"Quando eu estiver segura e com uma carreira estabelecida, quero dividir com o público o que pretendo produzir no cinema. Mas será mais o lado profissional", disse a filha de Claudia Raia e Edson Celulari.

O post Filha de Claudia Raia e Edson Celulari explica motivo de viver longe dos holofotes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.