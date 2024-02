BBB 24: Favorito, Davi é o participante mais popular nas redes sociais

Se depender da opinião do público, Davi está com as mãos no prêmio do BBB 24! Isso porque o brother se tornou o participante mais popular da edição, com crescimento astronômico nas redes sociais nas últimas semanas.

Desde as primeiras semanas de confinamento, o brother já dava sinais que seria um dos fortes nomes da edição.

Atualmente, Davi acumula cerca de 5,6 milhões de seguidores no Instagram. Isabelle, amiga próxima do participante no jogo também é bem aceita pelo público e acumula 3,1 milhões de seguidores na mesma rede.

No Twitter, fãs e seguidores deixam claro o favoritismo de Davi em relação aos outros participantes. "Davi merece muito esse prêmio gente", comentou uma seguidora. "Somos team davi até o fim! Rumo a vitória", comentou outra.

Reprodução/Instagram

