Mostra traz para Brasília olhar de diretores da região amazônica

A produção contemporânea de cineastas negros da região amazônica será apresentada ao público brasiliense na Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico, que ocorre na Caixa Cultural, nestas terça e quarta-feira (27 e 28/2), com entrada franca e classificação indicativa de 10 anos.

A abertura será a partir de 19h, nesta terça-feira, 27, com a presença dos produtores, distribuição de colares com os símbolos Adinkra, mudas de plantas consideradas sagradas e ainda a degustação de comidas paraenses. No dia 28, a programação será traduzida em Libras.

Após os filmes, o espaço Mate Masie (“Nyansa bun mu nne mate masie” traduzido como ‘o que eu ouço, eu guardo’), criado especialmente para o evento, vai abrigar as rodadas de bate papo que encerram a programação de cada noite. No dia 27, o tema ‘Cinema de impacto na Amazônia’ será abordado pelo cineasta Rodrigo Antônio. No dia 28, o músico ganês Francis Angmortey vai falar sobre a ‘Cultura Ganesa dos Akan e os Adinkras’.

Os Adinkras são símbolos que representam um sistema de escrita pictográfica criado pelo povo Akan, do Oeste da África, responsáveis por preservar e transmitir valores fundamentais ligados à cultura africana.

A mostra é composta por oito curta-metragens de diretoras e diretores do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará e Roraima, que abordam temas como ancestralidade, feminino, luta e imaginário na confluência África-Amazônica, em sessões nomeadas pelos Adinkras Sankofa (buscar o passado para construir o futuro), Ananse (criatividade e sabedoria), Duafe (feminino) e Aya (resistência e desenvoltura).

Idealizada pela Produtora Paraense Cine Diáspora, dos sócios Rafael Nzinga e Lu Peixe, a mostra estreou em Belém/PA, circulou pela CAIXA em Salvador/BA, e chega a Brasília com a expectativa de atrair, além do público em geral, migrantes da região Norte.



Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico (foto: Caixa/Divulgação)

Reencontro cultural



“Brasília tem gente de todo o Brasil. Como sabemos que muitas pessoas amazônidas também moram e trabalham na cidade, estamos ansiosos para promover este encontro”, diz Lu Peixe que também assina a curadoria dos filmes.

Ela conta que optou por obras que abordam experiências e modos de viver e fazer do povo amazônida sob sua própria ótica, priorizando filmes que não participaram das outras duas mostras. “Estamos acostumados a ver a grande mídia nos tratar com estereótipos, mostrando histórias que não são contadas por nós ”, diz Lu.



De acordo com Rafael Nzinga a Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico é uma oportunidade de destacar as narrativas da região. “Para nós, trazer para a capital do país a visão de cineastas negros sobre a preservação da Amazônia é um passo muito importante para mostrar que a região não é só formada pela floresta. Ela é também construída por povos e culturas tradicionais, comunidades quilombolas, pessoas pretas e periféricas que aqui vivem com uma rica cultura que precisa ser preservada para que a floresta continue de pé”, afirma.



A Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, através do programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural, iniciativa da CAIXA para promover o intercâmbio de expressões artísticas em seus espaços culturais.

SERVIÇO

Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico

Dias: 27 e 28 de fevereiro 2024

Local: Caixa Cultural Brasília

Hora: 19h

Classificação indicativa: 10 anos

Entrada gratuita

Programação

Terça-feira, 27/02



19h

Sessão Duafe

A busca pelo asseio, bondade, amor, cuidado, objeto de adorno desejado pelas mulheres Akan, a sessão Duafe conecta o público com o feminino amazônico.

Filmes:

Alexandrina - Um Relâmpago, de Keila Sankofa (AM)

A Velhice Ilumina o Vento - Juliana Segóvia (MT)



19h30

Sessão Sankofa

Se wo were fi na wo sankofa a yenkyi - “Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro”. A sessão Sankofa traz filmes que retornam ao passado, para ressignificar o presente e construir o futuro.

Filmes:

Meus santos saúdam teus santos, de Rodrigo Antonio (PA)

Utopia, de Rayane Penha (AP)



20h

Mate Masie (Bate-papo com realizadores)

Cinema de impacto na defesa da floresta Amazônica

Rodrigo Antônio, diretor do filme Meus santos saúdam teus santos fala sobre o desafio de mudar o pensamento sobre as representações da Amazônia a partir da linguagem audiovisual.



Quarta-feira, 28/02

19h

Sessão Ananse – Filmes em libras

Mensageira suprema, dona de todas as histórias, símbolo da sabedoria, criatividade, engenho e complexidades da vida. A sessão Ananse é alimentada pelo imaginário de realizadores Afro Amazônicos.

Filmes:

Nome sujo, de Artur Roraimana (RR)

Minguante, de Maurício Moraes (PA)

19h30

Sessão Aya - Filmes em libras

Mostra a resistência, desafio contra as dificuldades, perseverança, independência e desenvoltura no cinema Afro Amazônico.

Filmes:

Não quero mais sentir medo, de André dos Santos (PA)

Maria, de Elen Linth e Riane Nascimento (AM)

20h

Mate Masie

Os Adinkras e a cultura Akan - tradução simultânea em libras

Francis Angmortey aborda os Adinkras e a cultura Akan na perspectiva da mostra e sua relação com os filmes exibidos.

Programação completa:

@cinediaspora

@caixaculturalbrasilia

www.caixacultural.gov.br











< >

Saiba Mais Cidades DF "Não caiu a ficha", diz sobrinho de mulher que morreu ao cair de escada

"Não caiu a ficha", diz sobrinho de mulher que morreu ao cair de escada Esportes Raniele agradece aplausos da torcida do Corinthians após derrota

Raniele agradece aplausos da torcida do Corinthians após derrota Esportes Athletico vence São Joseense e confirma liderança do Paranaense