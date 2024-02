Raniele agradece aplausos da torcida do Corinthians após derrota

Corinthians tentou até o último minuto mas não conseguiu furar o bloqueio da Ponte - Foto: Marcos Ribolli / PontePress - (crédito: Foto: Marcos Ribolli / PontePress) Jogada10 Jogada10

Na noite deste domingo (25), a torcida do Corinthians presente à Neo Química aplaudiu o time após a derrota por 1 a 0 contra a Ponte Preta, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Após o apito final, os jogadores corintianos saíram de campo sob aplausos calorosos dos torcedores.

Em entrevista à beira do campo, o volante Raniele agradeceu o apoio apesar do resultado negativo. Contudo, reconheceu que o time precisa melhorar.

“O aplauso mostra que eles (torcida) entendem que a gente está se entregando. A gente sabia que a Ponte viria para bola parada ou transição. Transição conseguimos controlar, mas na bola parada levamos o gol. Agradecer a torcida que até o último lance estava apoiando. Apesar dos aplausos, a gente está devendo”, admitiu.

Situação do Corinthians se complica

Sob o comando de António Oliveira, o Corinthians começou o confronto em desvantagem, sofrendo um gol logo no início da partida. Na segunda etapa, a equipe pressionou em busca da igualdade, porém não conseguiu reverter o placar.

O resultado adverso, afinal, complica a situação do Corinthians no Grupo C do Paulistão. O Timão permanece na lanterna com apenas dez pontos, quatro atrás de Inter de Limeira (que tem um jogo a menos) e Mirassol, terceiro e quarto colocados respectivamente. A liderança do grupo pertence ao Red Bull Bragantino, que acumula 18 pontos.

Por fim, restam mais dois jogos para a equipe corintiana disputar na primeira fase do torneio estadual: contra o Santo André, em casa, no dia 2, e o Água Santa, fora de casa, no dia 10.