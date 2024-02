José Inocêncio ou João Pedro? Com quem Mariana fica no final de Renascer

‘Renascer’ está movimentando as redes sociais desde a estreia, principalmente com o triângulo amoroso formado entre José Inocêncio (Marcos Palmeira), João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) na trama das 9 da TV Globo.

Com cenas quentes com pai e filho, um questionamento tem intrigado os telespectadores da trama de Bruno Luperi: com quem Mariana fica no final de Renascer?

Nos momentos finais da trama, José Inocêncio sofre um acidente e morre. Depois do enterro do coronel, Mariana decide se mudar de Ilhéus para outra cidade.

Ela se despede de João Pedro e Sandra, a nova paixão do herdeiro do coronel, e parte rumo ao desconhecido. No final da versão de 1993, Mariana terminou a novela de Benedito Ruy Barbosa sozinha, sem nenhum dos dois personagens.

Reprodução/TV Globo

O post José Inocêncio ou João Pedro? Saiba com quem Mariana fica no final de ‘Renascer’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.