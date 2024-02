Renascer: saiba como e quando coronel Egídio morre na novela

Egídio (Vladimir Brichta), é um dos personagens que vai morrer no remake de Renascer. Na versão original da novela, o coronel que se chamava Teodoro, era interpretado por Herson Capri.

Se o remake seguir pelo mesmo caminho da versão de 1993, a morte do personagem deve acontecer na reta final da novela. Ele será assassinado e a identidade do responsável pelo crime será revelada apenas no último capítulo.

Quem mata Egídio em Renascer?

Quem matará Egídio em Renascer é Mariana (Theresa Fonseca). A jovem fará isso para proteger seu ‘painho’ José Inocêncio (Marcos Palmeira) das maldades do coronel, que a essa altura da trama, estará casado com Eliana (Sophie Charlotte). Com a morte do fazendeiro, inclusive, ela herdará todas as suas terras.

Vale lembrar que, na metade da novela, Egídio armará uma tocaia para matar José Inocêncio. Porém acabará matando um dos filhos do protagonista: José Venâncio (Rodrigo Simas).

Resta saber se o autor Bruno Luperi manterá o desfecho criado por Benedito Ruy Barbosa em 1993.

Vladimir Brichta como Egídio em Renascer (Foto: Divulgação/TV Globo)

