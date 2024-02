Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy assume novo relacionamento

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, causou a surpresa dos seus seguidores neste último domingo (25), ao ter feito confissões em torno da vida amorosa, e revelou sobre estar comprometido, ou não.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o personal trainer alimentou a curiosidade dos internautas, ao ter afirmado que não está solteiro.

"Sem dúvidas, o que mais me perguntam é se eu estou solteiro. É muita gente perguntando a mesma coisa. Já que perguntam tanto e para parar de perguntar tanto, a resposta é: não, não estou", disse Rodrigo Godoy.

Em tempo, o ex-marido de Preta Gil havia terminado o romance com Ingrid Lima, que trabalhou como stylist da cantora, que rompeu o casamento com o personal, no início do ano passado, em meio a uma luta contra câncer no intestino, após ter descoberto o caso extraconjugal entre eles.



Na nova confissão feita, no entanto, Rodrigo Godoy não contou se o relacionamento em que está atualmente é com Ingrid Lima, com quem terminou há alguns meses, ou se está envolvido com outra pessoa.

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil (Foto: Reprodução/Instagram)

