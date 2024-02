Fátima Bernardes abre o jogo e revela que já tem novo projeto em desenvolvimento na Globo

Depois de 37 anos de parceria, Fátima Bernardes deixou a TV Globo nesta segunda-feira(26). A saída da apresentadora pegou os fãs e os telespectadores do canal de surpresa, já que ela é uma das maiores estrelas da Televisão Brasileira.

Em suas redes sociais, Fátima relembrou momentos marcantes da sua trajetória no canal e falou sobre o fim do contrato de exclusividade.

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", disse ela.

E continuou, citando que ofereceu três projetos para a Globo e que um deles está em desenvolvimento. "Fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos", pontuou.

Reprodução/Instagram

