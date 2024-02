Faustão é internado e pode precisar de novo transplante

O apresentador Fausto Silva, 73 anos, voltou a ser internado nesta segunda-feira (26/2), desta vez com problemas nos rins. Comunicador está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após ter passado por um transplante de coração em agosto do ano passado, Faustão pode ter que entrar para a fila da doação de órgãos outra vez.

De acordo com a rádio Alpha FM, o comunicador faz diálise, procedimento que retira o excesso de água e resíduos do sangue, três vezes por semana desde setembro. O veículo afirmou que os problemas renais se agravaram devido à insuficiência cardíaca.

Procurado, o Hospital Israelita Albert Einstein afirmou que está apurando e ainda não tem informações sobre o caso.

Fila de espera

O transplante de coração feito pelo apresentador em agosto gerou debate pela rapidez com que Faustão conseguiu um doador. A repercussão levou o Ministério da Saúde a se manifestar sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Assim como Faustão, mais de 50% dos pacientes que necessitam do órgão conseguem um doador em até três meses.

Com uma possível nova cirurgia de transplante, o comunicador pode ter que entrar novamente na fila de espera, dessa vez por um rim. O transplante de rim é o mais recorrente no país. De janeiro a setembro de 2023, o Brasil registrou 4.514 cirurgias para transplantar o órgão, o que corresponde a 66,72% dos 6.766 procedimentos feitos no período.

Atualmente, cerca de 42 mil pessoas estão na lista de espera. Destas, 38.924 aguardam um rim. Diferente do coração, entretanto, o órgão pode ser doado em vida.