No 'BBB 24', Wanessa diz que 'parcela tudo' no cartão

Em conversa com Yasmin Brunet, Pitel e Rodriguinho no Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira, 26, Wanessa Camargo surpreendeu os internautas ao revelar que parcela todas as suas compras no cartão de crédito.

Na conversa, Pitel perguntou se Rodriguinho parcela suas compras, e Wanessa afirmou que parcela tudo o que compra no cartão de crédito.

"Eu parcelo tudo! Eu tenho que anotar parcela que vai até... aí eu acho que eu estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: Não, não gastei tudo isso. Ai eu vou lá e parcelo em dez vezes", disse.

O cantor confessou que, ao contrário da filha de Zezé di Camargo, parcela somente as compras muito grandes, como carros e casas.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Wanessa já havia revelado dificuldades financeiras. Ela revelou para Yasmin Brunet um dos motivos que a fez participar do BBB 24. Ela disse que, mesmo sendo filha de um artista famoso, o Zezé di Camargo, vive uma situação financeira complicada.

A modelo comentou como o programa pode ajudar os participantes financeiramente. "Esse é um dos motivos de eu entrar aqui (...) Hoje, quem paga minhas contas sou eu. Estou devendo um monte", respondeu Wanessa.

Zilu Godoi, mãe de Wanessa, já tinha comentado que a cantora estava em busca de "se ajustar" financeiramente. Segundo a matriarca, as pessoas acham que a filha não passaria por dificuldades profissionais ou econômicas por ser filha de celebridades.

"As pessoas acham que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, está bem resolvida financeiramente, e não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando. Ela tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar, profissionalmente, de se ajustar", comentou em entrevista a Joby, do canal no YouTube TV Connect USA.

