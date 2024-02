Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem resort na Costa Rica com diárias de até R$ 169 mil

Sabrina Sato e Nicolas Prattes aproveitaram uma pausa na Costa Rica, compartilhando momentos em um luxuoso resort. Embora discretos, os dois mostraram detalhes do mesmo quarto em suas postagens nas redes sociais, revelando a vista exuberante e até a visita de macaquinhos locais.

Com trilhas sonoras distintas, eles desfrutaram de momentos relaxantes, escolhendo músicas que refletiam a vibe do momento.

Veja também: Sensitiva Izadora Morais faz previsão bombástica para Sabrina Sato; saiba tudo

O Four Seasons Resort Península Papagayo oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde quartos mais acessíveis até a luxuosa Casa Las Olas. Com preços que variam de R$ 13.286 a R$ 168.796 por dia, o resort proporciona uma experiência exclusiva, com uma gama de amenidades que incluem spa, restaurantes gourmet e diversas atividades esportivas e de lazer.

Para Sabrina e Nicolas, a escapada parece ter sido uma oportunidade para relaxar e desfrutar da natureza exuberante do local. Mesmo sem compartilhar muitas fotos juntos, eles deixaram seus seguidores curiosos sobre os momentos especiais que compartilharam nesse refúgio paradisíaco.