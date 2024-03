Uma nova aparição de Eduardo Costa surpreendeu o público online devido à sua notável perda de peso. O cantor sertanejo, atualmente afastado dos palcos para se dedicar à família, foi flagrado em um momento descontraído pela esposa, Mariana Polastreli.

Nas redes sociais, o vídeo gerou grande repercussão, com muitos usuários impressionados com a mudança na aparência do artista. Comentários inundaram as páginas de fofoca, com muitos internautas expressando incredulidade diante da transformação física de Eduardo Costa.

Enquanto ele brincava com as maquiagens de sua esposa, sua aparência foi o centro das atenções, levando alguns a compará-lo até mesmo ao personagem Stefan Salvatore da série "The Vampire Diaries".

Recentemente, o cantor enfrentou um período difícil após a perda de seu cavalo favorito, o que o abalou emocionalmente. Apesar disso, Eduardo Costa lançou uma nova música intitulada "Você Decide", acompanhada de um videoclipe onde sua perda de peso já era visível. Essa mudança física e o retorno à cena musical continuam a gerar interesse e especulações entre seus fãs e seguidores.

Eduardo Costa surge fazendo tutorial de maquiagem e chama atenção de internautas por sua aparência. pic.twitter.com/uVckLtZOV7 February 29, 2024

O post Eduardo Costa surgem mais magro fazendo tutorial de maquiagem foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.