Morre, aos 92 anos, o cineasta italiano Paolo Taviani, codiretor de 'Pai Patrão'

O diretor de cinema italiano Paolo Taviani - (crédito: Ronny Hartmannn/AFP) AFP AFP

O diretor de cinema italiano Paolo Taviani, que dirigiu com seu irmão, Vittorio, filmes importantes, entre eles "Pai Patrão", ganhador da Palma de Ouro em Cannes em 1977, morreu nesta quinta-feira (29) aos 92 anos, anunciou o prefeito de Roma.

"Com [a morte de] Paolo Taviani, nos deixa um grande mestre do cinema italiano. Com seu irmão, Vittorio [morto em 2018 aos 88 anos], fez filmes inesquecíveis, profundos, engajados", escreveu Roberto Gualtieri no X.

Os funerais laicos de Paolo Taviani, que faleceu em Roma devido a uma "breve enfermidade" serão celebrados na segunda-feira em Roma, segundo a imprensa italiana.

Os irmãos Taviani, que formaram uma dupla rara na história da sétima arte, realizaram no total 15 longas-metragens marcados por um estilo muito literário, misturando História, psicanálise e poesia.

"Pai patrão", por exemplo, é uma adaptação do romance homônimo autobiográfico de Gavino Ledda, sobre a história de um jovem pastor que foge do controle despótico do pai que, por necessidade financeira, o força a abandonar a escola, deixando-o analfabeto até os 20 anos.