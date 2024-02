Documentário sobre o álbum Clube da Esquina tem nova data de estreia

Com lançamento no cinema previsto para o dia 28 de março, o documentário Nada Será Como Antes — A música do Clube da Esquina explora a criação do álbum Clube da Esquina. O disco foi lançado em 1972 e ainda hoje é considerado por críticos musicais como um dos melhores álbuns nacionais.

O longa-metragem feito pela diretora e geógrafa Ana Rieper (Vou rifar meu coração) conta com entrevistas de músicos, compositores e letristas que formaram o grupo nos anos 1960. Na narrativa estão reunidas histórias inéditas e curiosidades de Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta, fundadores do Clube da Esquina. Clube De Esquina foi eleito, em 2022, o Melhor Disco Brasiliero de Todos os Tempos.

Nada Será Como Antes — A Música do Clube da Esquina foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e esteve na seleção do Festival Do Rio. Além de Brasília, o filme será exibido em outras 19 cidades.