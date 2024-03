Sam Smith é alvo de ataques por fãs de Anitta após cancelamento de feat: "Desonesto"

Anitta confirmou os rumores em torno do cancelamento da parceria que lançaria com Sam Smith. A música, que possuía o título de ‘I Wanna Be‘, faria parte do novo disco da cantora, Funk Generation, mas foi engavetada, junto com o clipe que havia sido gravado.

A cantora confirmou que o artista britânico cancelou o feat do single, e por causa disto, foi necessário uma reformulação no planejamento do disco, que inicialmente seria lançado no próximo mês de março, mas foi adiado.

Após a confirmação, os fãs de Anitta encheram as publicações de Sam Smith de ataques e comentários negativos, no Instagram. Na plataforma, o artista coleciona quase 15 milhões de seguidores.

"Desonesto"

"Tenha respeito e empatia pelo trabalho dos outros!", disparou um. "Sam, o Brasil está muito decepcionado com você. O que fizeste com a Anitta não pode ser feito. foi injusto e desonesto. Terrível profissional", lamentou outro. "Na próxima vez tenha mais respeito com o trabalho dos outros, não queria feat com a Anitta era só não ter topado. Perdeu todo meu respeito, respeita nossos artistas brasileiro", lamentou um terceiro.

