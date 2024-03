Andressa Urach voltou a causar na web por conta de seus conteúdos adultos! Desta vez, a modelo foi detonada por se fantasiar de enfermeira na gravação de vídeos eróticos com a influencer Frantiesca Nitek.

Na ocasião, Urach foi acusada de estar sexualizando a profissão de enfermagem. No Instagram, diversas profissionais da área da saúde criticaram a postura de Andressa.

"Respeito sua profissão, por favor, respeite a minha. A Enfermagem é desvalorizada diariamente e julgada como "comida" de médico e de todas as outras áreas. No cenário atual, o que a gente menos precisa é dessa exposição e associação a sexualização", disse uma.

"Te admiro muito. Mas você desrespeitou nossa profissão e nós da área da saúde. Enfermagem não é brincadeira e nem reposição sexual. Vivemos na luta a cada dia e você vem expor a Enfermagem assim. Não aceito essa falta de respeito", escreveu outra.

"É por culpa de "fantasias" como essa que nós mulheres da enfermagem por mais sérias que sejamos no nosso ambiente de trabalho somos assediadas diariamente. Não tem nada a ver com a nossa postura e sim com essa sexualização da nossa profissão", comentou mais uma.

Andressa Urach ainda não se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo.

Andressa Urach se fantasia de enfermeira e é detonada por sexualizar profissão (Reprodução/Instagram)

Outras famosas que já se fantasiaram de enfermeira

Vale lembrar que, esta não é a primeira vez que uma famosa causa polêmica por conta de fantasias do tipo. Outras celebridades também já se fantasiaram de enfermeira e foram muito criticadas nas redes sociais. RELEMBRE: Bruna Marquezine e outras famosas que já se fantasiaram de enfermeira

O post Andressa Urach se fantasia de enfermeira para gravar conteúdo adulto e é detonada por sexualizar profissão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.