BBB 24: Lucas Buda vence prova e é o líder pela 3ª vez

O professor de capoeira Lucas Buda é o novo líder do Big Brother Brasil 24. Em prova realizada na noite desta quinta-feira (29/2), o brother mostrou boa pontaria e conquistou a terceira liderança em menos de dois meses de programa.

A prova do líder desta semana é patrocinada pela margarina Delícia. Em uma mistura de sorte com pontaria, os brothers deveriam arremesar um objeto enquanto desciam por um escorregador. Quem marcasse mais pontos passava para a fase final.

Lucas Henrique, Matteus, Michel e Yasmin Brunet fizeram a melhor pontuação na primeira fase e passaram para a final da prova. Na decisão, Buda fez um lance perfeito e levou a liderança.

Prova do líder misturou sorte e boa pontaria (foto: Reprodução/Rede Globo)



Dinâmica da semana

A semana do Big Brother Brasil 24 terá o Big Fone tocando seis vezes — e em cinco ocasiões será trote. Na última chamada, quem atender terá uma péssima surpresa: vai direto ao paredão.

Confira os horários que o Big Fone vai tocar:

Sexta (1): 10h e 16h

Sábado (2): 19h e 23h30

Domingo (3): 6h e 17h20

Na noite de sexta-feira (1º/3), o líder terá que colocar quatro pessoas "na mira" para o paredão. No sábado (2/3), o vencedor da Prova do Anjo está imune e poderá imunizar alguém.



A formação do paredão ocorrerá no domingo (3/3). Além do emparedado pelo Big Fone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa. A surpresa é que o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

A noite ainda terá a prova Bate e Volta, onde um emparedado se salva — apenas o indicado do líder não joga. A eliminação ocorre na terça-feira (5/3).