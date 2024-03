Personagem inesperado morre em Renascer e forasteiro faz promessa para defunto

Nos próximos capítulos de Renascer, um misto de emoções tomará conta da trama. Em breve, um evento inesperado abalará os espectadores: a morte de um personagem. Prevista para ir ao ar no dia 7 de março (quinta-feira), essa cena impactante acontecerá logo após a celebração de um casamento.

Na ocasião, Ritinha (interpretada por Mell Muzzillo) e Damião (interpretado por Xamã) trocarão juras de amor, após Damião declarar sua renúncia em assassinar José Inocêncio (papel de Marcos Palmeira). Originalmente contratado para tirar a vida do fazendeiro, Damião muda de planos ao se apaixonar pela filha de Inácia (interpretada por Edvana Carvalho).

É Inácia, a governanta, quem consegue arrancar a confissão de Damião. Oferecendo-lhe um "chá da verdade", ela o instiga a revelar suas verdadeiras intenções quanto ao plano de eliminar José Inocêncio. Damião, então, demonstra estar disposto a abandonar o plano e se tornar um novo homem para viver em felicidade ao lado de Ritinha.

Apesar das resistências, José Inocêncio apoia o casamento de Damião e Ritinha. Ele até mesmo convence Chico das Mortes (interpretado por Mac Suara), pai da noiva, a consentir com a união, sob a condição de que Damião revele quem foi o mandante por trás do plano de assassinato.

Damião, então, revela a identidade do intermediário do crime. Isso leva Chico a permitir o casamento do casal. Contudo, Inácia se mantém contra a união e opta por não comparecer à cerimônia.

Renascer tem morte inesperada

Infelizmente, uma tragédia marca o casamento de Ritinha. Logo após a celebração, Chico, o pai da noiva, falece. No leito de morte de seu sogro, Damião promete proteger José Inocêncio de qualquer ameaça, reafirmando sua lealdade ao novo patrão.

Na versão original da novela, exibida em 1993, Chico das Mortes foi interpretado por Grande Otelo. O ator teve uma breve participação na trama e faleceu no mesmo ano devido a um infarto fulminante.

Chico das Mortes (Mac Suara Kaidwel) (Foto: TV Globo)

