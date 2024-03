Avião particular de Karol G faz pouso de emergência nos EUA

A afiliada da CNN nos Estados Unidos, KABC, divulgou imagens impressionantes do momento em que o jato particular da popstar colombiana Karol G realizou um pouso de emergência em um aeroporto próximo a Los Angeles, após relatos de fumaça na cabine.

O vídeo mostra o avião pousando sem incidentes em Van Nuys, com a cantora visivelmente abalada ao descer da aeronave e abraçar membros de sua equipe.

A aeronave, com o logotipo do coração de arame farpado, marca registrada da cantora, e o emblema de sua turnê atual, "Mañana Será Bonito", estava a caminho do Aeroporto Internacional de El Salvador, partindo de Hollywood Burbank. Segundo a Administração Federal de Aviação, o pouso seguro ocorreu após o piloto relatar a presença de fumaça na cabine.

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, mas felizmente não resultou em ferimentos. Karol G, reconhecida internacionalmente por seu sucesso no reggaeton, recentemente ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana por "Mañana Será Bonito" e acumula cinco Grammys Latinos, destacando sua influência e talento na cena musical contemporânea.

* Avisamos de antemão que apesar do grande susto, tudo está bem *

Durante a madrugada, o avião que transportava Karol G e sua equipe fez um pouso forçado devido a um foco de fumaça dentro da cabine. Que Deus proteja sempre a Karol e sua equipe. pic.twitter.com/mOsYxYdID6 March 1, 2024

