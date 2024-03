BBB 24: "Quero que ela seja expulsa", diz Davi sobre Wanessa no confessionário

A edição do Big Brother Brasil 24 deste sábado (2/3) mostrou o momento em que Davi foi ao confessionário denunciar Wanessa Camargo por agressão. Em um primeiro momento, ele relata o episódio da madrugada. Horas depois, ao ser chamado novamente no confessionário, Davi foi categórico: "Eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem à noite, e por questão desse tapa eu quero que ela seja expulsa do programa", disse.

Durante a madrugada deste sábado, após a festa, Wanessa e outras participantes entraram em um dos quartos para trocar de roupa. Bêbada, Wanessa se aproxima de uma das camas e acaba acertando a pessoa que dormia lá. "Wanessa, o Davi tá dormindo aí", alerta Yasmin Brunet, enquanto Wanessa pede desculpas.

Davi ficou incomodado com a atitude e foi até o confessionário denunciar a cantora. "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", disse o participante.

Ao ser chamado novamente no confessionário, Davi reforçou o pedido de expulsão. "Eu me senti agredido e provocado, eu sei que ela tava fazendo aquilo para me provocar mesmo. Eu tava deitado na cama, tinha várias outras camas vazias, ela me viu ali, ela veio em direção a minha cama e deu uma tapa (sic) na minha perna", disse. Confira o momento:

A edição mostrou ainda o momento em Wanessa foi comunicada da decisão. "Nós recebemos agora uma denúncia de agressão essa noite, no final da Festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta deste tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", disse uma pessoa da produção.