BBB 24: Esposa de Lucas compartilha: ‘Como consegue seduzir tantas mulheres sendo tão feio?’

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, revelou sua intenção de pedir divórcio após o flerte de Lucas com Pitel no programa. Ela compartilhou um texto que reflete sua revolta, utilizando uma carta de Frida Kahlo sobre traição.

A carta destaca a dor causada pelas infidelidades e questiona como as mulheres se deixaram enganar. Camila expressa sua perplexidade diante das ações de Lucas, destacando sua entrega total ao relacionamento.

Como professora de História, Camila tem 29 anos e estava casada com Lucas há oito anos. Seus desabafos nas redes sociais têm gerado grande repercussão, aumentando sua base de seguidores para mais de 1,7 milhão.

Essa quantidade supera significativamente os seguidores de Lucas e Pitel combinados, demonstrando o apoio e a solidariedade que ela recebe do público. As ações de Camila destacam o impacto das infidelidades e a busca por justiça e respeito em relacionamentos.

