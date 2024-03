Andressa Urach revela condições inusitadas em namoro com ator pornô

Andressa Urach abriu o jogo sobre o atual relacionamento que mantém com Lucas Matheus, que trabalha como ator pornô. Sincera, a modelo contou como se sente pelo trabalho do companheiro, visto que ela também produz conteúdos adultos.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum foi questionada se tem ciúmes das cenas quentes do amado. "No começo eu era bem ciumenta, mas só falava depois da gravação. Mas foi melhorando. E teve uma que eu gostei. Mas ele se comportas e está tudo certo", disse ela.

Andressa Urach, inclusive, ainda explicou algumas regras do casal, quando uma terceira pessoa participa das cenas com eles. "Posso sim [transar com outras pessoas]: se for homem, mostro pra ele e ele diz se ‘sim’ ou ‘não’. Quando acontecer, ele vai gravar junto, ou vai me gravar", contou.

"Se for mulher, posso escolher do meu gosto, mas ele tem que estar junto, seja pra filmar ou pra gravar junto. A gente só não pode beijar. Eu posso beijar meninas, mas não meninos. E ele não pode beijar meninas. E está tudo certo", explicou a modelo.

