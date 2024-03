Terceira temporada da série Hacks estreia em maio na Max Original

A nova temporada de Hacks, de nove episódios, estreia dia 2 de maior na Max Original, com dois capítulos, seguidos por dois episódios semanais. A apresentação do episódio final da temporada está marcada para ir ao ar no dia 30 de maio.

A série conta a relação de mentoria que se forma entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma escritora de comédia convencida e excluída. Um ano após se separarem, Deborah Vance (Jean Smart) está aproveitando o sucesso de seu especial de stand-up, enquanto Ava (Hannah Einbinder) busca novas oportunidades em Los Angeles.

O elenco da terceira temporada conta com o retorno das atrizes Jean Smart, vencedora do Emmy, SAG Award e Critics Choice Award, e Hannah Einbinder, junto de Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Rose Abdoo e Lorenza Izzo.?A lista de estrelas convidadas inclui Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky, George Wallace, e Tony Goldwyn.