Confira os principais jogos mostrados na Xbox Partner Preview

Ocorreu nesta quarta-feira (6/3) o evento que mostra as prévias de jogos futuros da Microsoft, o Xbox Partner Preview. Com duração de 30 minutos, o foco foi nos conteúdo dos estúdios parceiros da marca, como a Electronic Arts, Capcom e Nexon.

Confira tudo o que rolou:



Unknown9: Awakening

Da Bandai Namco, o jogador controla Haroona e luta em busca da verdade através dos seus poderes místicos. O jogo chega no meio deste ano.

Sleight of Hand





Jogo de Stealth em terceira pessoa, foi apresentado com um trailer cinemático, mostrando a personagem principal andando pela misteriosa cidade de Taboo, onde magia ritualística e artefatos amaldiçoados separam aqueles que não tem esse poder com eles. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar para Gamepass e Xbox Series X|S.

The Alters





Um jogo sobre exploração espacial, manejamento de base e clonagem, jogue como o explorador Jan Dolski, um trabalhador braçal que cria várias versões de si mesmo numa busca desesperada para fugir do planeta onde até os raios do sol são mortais.

Creatures of Ava

O jogo mostra um mundo colorido e repleto de animais únicos, chamado pelos desenvolvedores de “jogo salvador de criaturas” Creatures of Ava vai fazer o jogador se conciliar com a natureza e com ajuda dos bichos progredir na aventura. O jogo chega em algum momento de 2024 ao Gamepass, PC e Xbox Series X|S.

The Sinking City 2

A sequência do jogo de terror cósmico foi anunciado durante o evento, trazendo o jogador para a cidade de Arkham, nos EUA, em 1920. O jogo chega exclusivamente para o Xbox Series X|S.

Episode Aegis: Persona 3 Reloaded

Persona 3 recebeu um remake no início do ano e se especulou muito forte sobre uma DLC para o jogo, no evento do Partner Preview foi finalmente confirmado que um novo contéudo chega para a hora da meia-noite com Episode Aegis: Persona 3 Reloaded.

The First Berserker: Khazan





Khazan é um general que escapou da morte, busca vingança contra seus inimigos, em um jogo de ação e RPG, que lembre muito os Soulslike da Fromsoftware. O jogo conta com um visual cartunesco, lembrando muito Code Vein, jogo que já e tratado como o Dark Souls de anime. The First Berserker: Khazana ainda não data de lançamento, mas o jogo chega apenas para o Xbox Series X|S.

Tales of Kenzera: ZAU

O jogo conta a história do jovem xamã da terra de Kenzera, Zau que barganha com o Deus da Morte de sua região para trazer seu pai de volta. O trailer destaca os três principais espíritos que serão os antagonistas de Zau ao longo do jogo. Tales of Kenzera: ZAU chega em 23 de abril de 2024 para PC e Xbox Series X|S

Frostpunk 2





A sequência do jogo de gerenciamento de cidades no mundo apocalíptico consumido pelo frio, será aperfeiçoado no novo título de Frostpunk que chega ao PC em 25 de julho deste ano.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess





O jogo de samurai da Capcom mostrou detalhes de seu modo online e do combate com os inimigos bizarros e focados na cultura oriental, além do seu mapa e visuais coloridos e vibrantes, o jogo chega ainda em 2024 ao Gamepass, PC e Xbox Series X|S.

Outras novidades

Um modo de terror estrelado por Chucky chega ao Roblox;

Final Fantasy XIV Online chega ao Xbox com todas suas expansões;

Os jogos da série S.T.A.L.K.E.R chegam hoje aos consoles do Xbox;

Monster Jam Showdown, jogo de corrida de caminhões monstros, foi anunciado e chega em algum momento de 2024.