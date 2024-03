Documentário Incompatível com a vida, de Eliza Capai, estreia na TV

Incompatível com a vida, documentário de Eliza Capai, estreia no canal Curta! para celebrar o dia das mulheres, nesta sexta-feira (8/3), às 20h30. Vencedor do Prêmio de Melhor Documentário concedido pela Associação Paulista de Críticos de Cinema e do festival É Tudo Verdade, o documentário retrata o luto da diretora após interromper a gravidez.

Após o diagnóstico de malformação fetal incompatível com a vida, Capai decide pela interrupção da gestação. Por morar em Portugal, consegue fazer o procedimento legalmente. Outras mulheres brasileiras que receberam diagnóstico semelhante ao da cineasta se juntam a ela para contar suas experiências no documentário. Discutem sobre políticas públicas relacionadas à legalização do aborto no Brasil, que hoje é negado ou dificultado até em casos em que o feto não tem condições de vingar.

A obra retrata e humaniza essas mulheres de forma sensível. Elas saem da estatística e recebem nomes próprios: Alana, Laís, Isabela, Priscila, Shuane e Tainah recordam seu sofrimento e vulnerabilidade. O documentário também está disponível no Amazon Prime Video.