Conheça as 10 raças de cachorro mais caras do mundo

Esta é uma raça de origem chinesa, conhecida por sua pelagem densa e exótica, além da personalidade independente. Geralmente, é considerado um animal reservado e pode parecer distante com estranhos. Porém, com os tutores, é muito leal e afetuoso. Dependendo de sua linhagem, o chow chow pode custar até R$ 5 mil.

É uma raça forte conhecida pela lealdade e habilidades de proteção. Rottweilers são cães inteligentes e altamente treináveis, que precisam de muito exercício e estimulação mental. Eles têm uma pelagem curta e densa, preta com manchas marrons avermelhadas. Alguns deles podem custar até R$ 13 mil.

O mastim tibetano é um dos maiores cachorros do mundo (Imagem: Tatyana Kuznetsova | Shutterstock)

7. Mastim tibetano

Este cão é originário do Tibete. É uma das maiores raças de cães do mundo, com alguns pesando mais de 150kg. Eles têm uma pelagem densa e uma aparência majestosa. São excelentes cães de guarda e podem ser territorialistas. O mastim tibetano chega a custar R$ 1,5 milhão.

8. Husky siberiano

O husky siberiano é um cachorro originário da Sibéria, na Rússia. Ele tem pelagem densa, olhos azuis ou heterocromáticos, orelhas eretas e cauda espessa. Energético, independente e amigável, também é conhecido por sua resistência. Pode custar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil.