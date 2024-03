BBB 24: veja nove curiosidades sobre Davi, um dos favoritos

Davi é um dos participantes favoritos do público (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) Edicase Edicase

O participante Davi, do BBB 24, tem conquistado o público por seu carisma dentro da casa e por garantir muito entretenimento e memes. Além disso, ele também é um dos favoritos para ganhar o prêmio de até R$ 3 milhões, tanto que já retornou de quatro paredões! Mas você sabe de onde vem tanta simpatia? Isso é o que os 9 fatos curiosos sobre o brother explicam. Confira:

1. É filho de pais separados

Os pais do brother se divorciaram quando ele ainda era criança, por isso ele foi criado pela mãe, por quem nutre um amor incondicional e se inspira. "Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece", disse em entrevista ao Gshow antes de entrar no reality show.

2. Já foi vendedor de água mineral

O divórcio dos pais mudou drasticamente as finanças da casa do participante, que precisou vender água na rua para ajudar nas despesas. "Comprei um pacote de água, botei no balde e comecei a trabalhar. Eu não comia o dia todo para o que eu ganhasse levasse para casa para comprar o gás. Eu sei o que é passar por situação difícil. Eu sei o que é passar fome. Sei o que é não ter o que comer e a barriga fazer barulho. É barril", contou aos demais participantes.

3. Sonha em estudar Medicina

Davi tem apenas 21 anos, mas não teve muitas oportunidades na vida, incluindo a possibilidade de estudar. Por isso, um dos seus grandes sonhos é poder se formar em Medicina.

4. Trabalhava como motorista de aplicativo

A profissão do brother fez muitos internautas torcerem por ele por se sentirem representados. Mas o que destacou mesmo o fato de o participante ser motorista de aplicativo foi o famoso diálogo com Nizan: "mas você trabalha com o quê? Mas é o que a sua profissão?", que viralizou nas redes sociais.

5. Não tem televisão

Durante o programa, Davi já demonstrou que não conhece quase nenhuma personalidade famosa, o que tem uma explicação: o motorista não tem televisão em casa. Para o Gshow, ele revelou que o pouco que vê é na casa da irmã, com quem compartilha a televisão.

Antes do BBB 24, Davi não era adepto às redes sociais (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. Criou as redes sociais para entrar no programa

Além da televisão, antes de entrar no programa, o brother também não tinha redes sociais. Mas, para engajar o público, ele criou um Instagram pouco antes do reality e tinha apenas 52 seguidores. "Fiz um Instagram só por causa do programa", disse no BBB 24.

7. Tem medo de andar de avião

Em conversa com os demais participantes, o motorista contou que tem medo de andar de avião. Em função disso, para viajar até o Rio de Janeiro, onde foram realizadas as seletivas para o BBB, ele teve que pedir para segurar a mão de um desconhecido durante o voo.

8. Só teve um relacionamento sério na vida

Comprometido com Mani Reggo, 20 anos mais velha do que ele, Davi vive o seu primeiro relacionamento sério. E, apesar dos comentários etaristas (preconceito com base na idade), ele diz não ligar para a opinião dos outros e preferir se relacionar com pessoas mais velhas. "Menina mais nova dá muita dor de cabeça", expôs ao Gshow.

9. É fã do cantor Léo Santana

Natural de Salvador, o brother não nega as suas origens e é muito fã do cantor Léo Santana. Mas, mesmo estando na cidade do cantor, nunca teve a oportunidade conhecê-lo.