Aprenda cinco receitas com frutos do mar para a Páscoa

O peixe costuma ser o grande protagonista durante as refeições de Páscoa. No entanto, também é possível optar pelos frutos do mar – que são inúmeros – para deixar a comemoração ainda mais saborosa e especial. Com eles, é possível preparar pratos diferenciados e de maneira simples para agradar o paladar da família em casa. Por isso, a seguir, confira 5 receitas com frutos do mar para a Páscoa!

Vieira com aspargo

Ingredientes

1 kg de vieiras

300 g de aspargos

Azeite, manteiga, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, adicione os aspargos e deixe fritar por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as vieiras dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva os aspargos com as vieiras.

Ceviche de frutos do mar

Ingredientes

200 g de camarão sete barbas descascado e limpo

descascado e limpo 200 g de lula limpa e cortada em rodelas

200 g de polvo limpo e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

1 cebola ralada

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, escalde o camarão até ficar rosado. Escorra e reserve. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a lula e o polvo e cozinhe até ficarem macios. Escorra e aguarde esfriar. Depois, coloque o camarão, a lula e o polvo em um recipiente. Tempere com a cebola, o alho, o gengibre, o azeite, o sal, o coentro e a pimenta-do-reino branca. Misture e sirva em seguida.

Arroz de caranguejo

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz

500 g de carne de caranguejo

4 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

1/2 pimentão amarelo picado e sem sementes

1/2 pimentão verde picado e sem sementes

1 cebola picada

4 colheres de sopa de molho de tomate

Água

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola, o alho e o pimentões. Em seguida, adicione a carne de caranguejo, misture e doure por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, misture e cozinhe por 3 minutos. Adicione o arroz, misture e cubra com água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Sirva em seguida com o cheiro-verde.

Salada verde com camarão (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Salada verde com camarão

Ingredientes

Folhas de 1/2 maço rúcula

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

250 g de camarão descascado e limpo

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal

100 g de iogurte natural

1 manga cortada em cubos

1/2 abacate cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Depois, retire a tampa da frigideira e deixe o camarão fritar até atingir uma cor levemente dourada. Em uma saladeira, misture as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-de-caju. Em um recipiente, misture o iogurte, 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva o molho sobre a salada.

Siri gratinado

Ingredientes

500 g de carne de siri

Suco de 1 limão

200 g de farinha de rosca

1 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de polpa de tomate

50 ml de vodca

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 gema de ovo

1/2 maço de salsinha picada

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne de siri com o alho e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a carne de siri e a vodca. Misture e cozinhe até evaporar o álcool. Acrescente a salsinha, o creme de leite, o molho de tomate e misture. Adicione a farinha de rosca aos poucos e mexa até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para uma assadeira, cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.