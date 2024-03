A reprise da novela Mulheres de Areia, que está no ar desde junho de 2023, já tem data para chegar ao fim. O folhetim de Ivani Ribeiro terá o último capítulo exibido no dia 15 de março de 2024.

Na última semana da novela, uma série de revelações e reviravoltas ocorrem, envolvendo os principais personagens e trazendo desfechos significativos para a trama.

Confira logo abaixo, tudo o que acontece na última semana de Mulheres de Areia:

11 de março (segunda-feira)

"Raquel diz a Ruth que só queria uma noite de paixão com Marcos. A irmã vai embora revoltada e Raquel diz a Isaura que não vai deixar Ruth ser feliz. Clarita entrega o cartaz para Breno e Vera guarda com ela. Depois, ela o prega na frente da igreja. Todos em Pontal vêem o cartaz e Breno não entende a atitude de Vera. Alemão se despede dos pescadores e ganha um presente. Vera explica a Breno que só agora conseguiu se livrar do passado. César persegue Raquel na estrada e o carro dela acaba capotando e explodindo."

12 de março (terça-feira)

"César vai embora assustado. Floriano recebe a notícia da morte de Raquel e conta para Ruth e Isaura. Dalua vibra com a morte de Raquel. Marcos avisa a Ruth que vai viajar para muito longe e não sabe se volta. Manoela faz um abaixo-assinado entre os moradores para pedir a Breno que volte para a prefeitura. Breno diz a todos que, mesmo sem ser legalmente o prefeito, vai levar adiante o projeto de saneamento da praia. Vi­tor conta a Tônia que Joel abriu uma fábrica de pranchas de surfe. Isaura revela a Ruth que Raquel mentiu."

13 de março (quarta-feira)

"Isaura explica a Ruth que Marcos estava dopado e Raquel armou a cena em que os dois pareciam dormir juntos. Tônia conta a Zé Pedro que se vestia de espantalho para assustar Virgilio. Alemão entrega o primeiro exemplar do livro que escreveu sobre Pontal para Clarita.Isaura volta para casa. Ruth não encontra Mar­cos no apartamento e vai atrás dele no aeroporto, mas também não o acha. César dá seu apartamento de presente para Zé Luiz. Dalua dá uma escultura de seu rosto para Alzira. Marcos se encontra com Ruth."

14 de março (quinta-feira)

"Ruth pede desculpas a Marcos e conta que Isaura lhe disse como Raquel tramou a separação deles. Os dois se beijam apaixonados e ele a leva para um passeio num balão. Isaura comenta com Floriano que sempre sentirá falta de Raquel. Dalua se arruma para ir embora como circo. Na cadeia, Donato diz aos presos que vai se vingar de quem o botou lá. Os amigos de Malu aparecem fazenda para um chá de panela e Alaor não gosta."

15 de março (sexta-feira)

"Juju convida Clarita para passar uns dias na sua fazenda. Ale­mão avisa aos pescadores que escreveu um livro contando a história e a vida dos moradores de Pontal. Alaor e Malu discutem e ele diz a Celina que vai domá-la. Do Carmo dá uma roupa de zorro para Dalua usar no circo. Para se desculpar com Alaor, Malu se veste de caipira. Ele acha graça, mas diz que a prefere do jeito que ela é e os dois se beijam. A caravana do circo se despede da cidade e Dalua acena para todos montado em atrevido. Alzira fica triste num canto. Dalua conhece uma contorcionista que se chama Ruth. Todos vão ao lançamento do livro de Alemão. Marcos e Ruth passeiam de iate. Fim!"

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

O post Final de Mulheres de Areia: tudo o que acontece na última semana da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.