BBB 24: Davi passa mal e é socorrido pelos outros participantes

Na noite desta sexta-feira (8/3), o participante Davi desmaiou no Quarto Magia necessitando da assistência imediata dos colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24. O caso ocorreu alguns momentos após a prova do líder, onde Davi perdeu após 15 horas pendurado em um cachorro quente gigante.

A produção rapidamente emitiu um comunicado urgente, solicitando a ajuda dos demais brothers para socorrer Davi, que estava na parte superior da casa.

Após a mobilização dos colegas, Davi foi carregado para o confessionário, onde recebeu atendimento e avaliação da produção. O participante, visivelmente abalado pelas cãibras, foi medicado na dispensa e orientado a relaxar a musculatura no sofá.

Embora a situação tenha sido controlada, o episódio gerou repercussão na casa mais vigiada do Brasil. Alguns participantes chegaram a especular se poderia ser uma encenação, questionando a veracidade da situação.