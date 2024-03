Neste domingo (10/3), um vídeo protagonizado pelos cantores Zé Vaqueiro e Nattan viralizou nas redes sociais. Na gravação, é possível ver dois homens abraçados em cima do palco e os cantores oferecendo dinheiro para que eles se beijem. "R$ 10 mil para cada um, tá garantido", diz Zé Vaqueiro, que completa que o patrocinador da apresentação iria pagar o valor.

O momento foi gravado no show Desmantello do Nattan, que ocorreu em Aracaju na noite de sábado (9/3). Ao som de música romântica, os homens se beijam e os cantores riem e comemoram.

BROTHERAGEM! Nattan e Zé vaqueiro pagam R$ 10 mil para dois homens héteros se beijarem. pic.twitter.com/JWSysxM9WT — ACERVO (@AcervoCharts) March 10, 2024

Nas redes sociais, usuários criticaram a ação de Zé Vaqueiro e Nattan. "Fazendo um ato homossexual de entretenimento, como se fosse um grande fardo dar um beijo em alguém do mesmo sexo, então se paga para que seja feito na base do recebimento em dinheiro. Do tipo 'faz essa coisa humilhante e repugnante que eu te pago, aceita?'”, disse um usuário do X, antigo Twitter.

"Mico né, ao invés de doar 20k pra alguma instituição LGBTQIA+ ou outra qualquer, não! Proferem dar 20k para verem 2 “héteros” se beijando, só pra satisfazer o fetiche sigiloso deles!!", disse outro.

Até o momento, os cantores não se pronunciaram sobre o acontecimento. O Correio tenta contato com a assessoria de Zé Vaqueiro e Nattan. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.