Oscar 2024: monólogo tem piadas sobre 'Madame teia', Barbie e IA

É tradição que um humorista abra a cerimônia do Oscar, e em 2024 não seria diferente. Na 96ª edição da premiação, Jimmy Kimmel foi escolhido para apresentar o prêmio pela quarta vez. Em seu monólogo inicial, o comediante fez piadas com atores, atrizes, diretores e até mesmo com filmes.

Kimmel começou seu discurso reproduzindo a cena em que Barbie encontra uma senhora no ponto de ônibus e conversa com ela. "Você é tão linda", diz Margot Robbie na tela. "Eu sei", completou o humorista.

O apresentador logo engatou uma piada sobre o filme Madame teia, estrelado por Dakota Johnson e amplamente criticado pela imprensa especializada. "As pessoas presentes nesta sala conseguiram, de alguma forma, apresentar tantos filmes excelentes e atuações memoráveis. Esta noite está repleta de enorme talento e de um potencial incalculável, mas o mesmo aconteceu com Madame Teia", alfinetou Kimmel.



Em seguida, o humorista elogiou Margot Robbie e Ryan Ghosling, estrelas de Barbie. "Vocês podem não ganhar hoje, mas conquistaram algo que vale muito mais do que isso: a loteria genética. Ryan, você é muito gato!".

Também houve piada com diretores, entre eles Christopher Nolan, o diretor do filme favorito ao prêmio, Oppenheimer. "Nolan não tem celular, não tem redes sociais e ele escreve com o computador sem internet. Isso porque ele não deixa seu vício em pornografia atrapalhá-lo", provocou Kimmel.

Não só seres humanos foram elogiados pelo humorista. Messi, o cachorro que participou do filme Anatomia de uma queda, está no teatro em que acontece a cerimônia e foi alvo das piadas do apresentador. "Ele é melhor do que muitos atores que eu já vi".

Kimmel reclamou que os filmes deste ano estão mais longos do que nunca e ironizou o tamanho de Assassinos da rua das Flores, de Martin Scorsese, que possui 3h30 de duração. "Com esse tempo dá para ir até Oklahoma ver o crime por si mesmo", afirmou o apresentador.

Em outra parte de seu discurso, o humorista falou sobre a polêmica de atores serem substituídos por inteligência artificial. "Não precisam se preocupar em serem substituídos por IA, apenas por alguém mais novo e mais bonito que você".

Ao final da abertura, subiram ao palco funcionários dos bastidores, que receberam aplausos de pé das estrelas do cinema. "Sem eles, nada seria possível. Aqui estão atores e atrizes que morreriam apenas de tocar em uma enxada". Os funcionários foram aplaudidos de pé no teatro.