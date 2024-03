Uma situação rara ocorreu na transmissão do Oscar para o Brasil na noite deste domingo (10/3). A TNT e a Max, responsáveis pela transmissão, perderam o sinal e uma das primeiras estatuetas que foi concedida na premiação não foi vista pelos brasileiros. A categoria Melhor curta-metragem em animação, vencida pelo filme War is over!, de Sean Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, não teve as imagens mostradas para o público.

Durante pouco menos de 10 minutos, as responsáveis pelo pré-show dos canais que passam o Oscar para o Brasil, Ana Furtado, Aline Diniz e Andrea Horta conversaram para ocupar o buraco deixado pela queda do sinal. Após o entendimento da situação Ana Furtado afirmou: “Houve uma queda no recebimento da transmissão da cerimônia e por isso não foi exibida a premiação da categoria curta de animação”. A transmissão foi restabelecida durante o anúncio de Melhor longa-metragem em animação, vencido por O menino e a garça, de Hayao Miyazaki.

Procurada pelo Correio, a assessoria da Warner Bros Discovery no Brasil, responsável pelo canal e pelo streaming, afirmou que o motivo da falha técnica está sendo verificado e que por enquanto a afirmação de Ana Furtado é a uma declaração oficial da empresa.

O Oscar não apresentado era aguardado justamente por conta do filme vencedor. War is over! é baseado em uma música de Jonh Lennon e Yoko Ono. Dessa forma, o eterno Beatle, assassinado em 1980 não tem uma estatueta, mas obra que deixou, representada pela figura do filho Sean, é reconhecida pela premiação.