Filho de Fábio Assunção desabafa sobre dificuldades em lançar carreira como ator

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, abriu o coração sobre os planos em conseguir vingar sua carreira na vida artística. O jovem, de 21 anos, atualmente cursa Relações Internacionais, e também se dedica aos palcos.

Em entrevista à revista Quem, ele contou como está tentando conciliar a trajetória de ator com a vida universitária. "Acho que eu ainda estou nessa fase de início de carreira em que é muito teste, é difícil furar a bolha do mercado, entrar e trabalhar", iniciou.

"As coisas não funcionam mais como antigamente, hoje em dia, tudo é justo no seu lugar. A gente batalha bastante para chegar nos lugares e conseguir papéis e trabalhos importantes", contou o filho de Fábio Assunção, que deu mais detalhes acerca dos desafios com a rotina em conciliar as duas funções.

"A conciliação entre os dois tem sido tranquilo, a rotina é pegada, mas tem funcionado. Eu estou feliz com esse formato", declarou João Assunção. "Confesso que a carreira de ator para mim é a prioridade sem dúvida nenhuma",

