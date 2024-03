Zezé Di Camargo rebate críticas na web por corpo sarado aos 61 anos

Zezé Di Camargo utilizou as redes sociais neste último domingo (10/3), e despertou a atenção dos milhares de seguidores, onde reagiu em torno das críticas que recebe pela sua forma física, no auge dos seus 61 anos.

Através do Instagram, o cantor sertanejo publicou uma selfie de bermuda e camiseta em frente ao espelho, e destacou que quem não possui a mesma estrutura na idade dele, não tem a menor vontade.

"Se você acha que por ter 60 anos não pode ser assim, me desculpe: é falta de cumplicidade e vontade!", escreveu Zezé Di Camargo. O artista, inclusive, é atualmente noivo de Graciele Lacerda, que possui experiência com cuidados alimentares no ramo fitness.

Em entrevistas, a própria, inclusive, compartilhou que tem sido participante assídua na interferência da rotina alimentar de Zezé Di Camargo. Para manter o corpo sarado, ele se dedica não só à vida saudável, como também na prática de atividades físicas.

Zezé Di Camargo (Foto: Reprodução/Instagram)

