Globo prepara reestreia de novela marcada pela morte de Daniella Perez

A lenda urbana em torno de uma possível reprise da novela De Corpo e Alma (1992), pode estar prestes a ter seu fim selado. Isso porque, a trama assinada por Gloria Perez, foi marcada pela morte de sua filha, Daniella Perez (1970-1992), que integrava o elenco, e foi brutalmente assassinada pelo parceiro de trabalho, Guilherme de Pádua (1969-2022).

Desde seu término trágico, o folhetim, que foi transmitido originalmente no horário nobre do canal carioca, nunca mais foi reexibido pela emissora carioca, justamente devido o episódio traumatizante que é lembrado até hoje. No entanto, a reprise da produção pode vir a acontecer, e a obra tem chances de ser disponibilizada no Globoplay.

Procurada pelo site Heloísa Tolipan, o serviço de streaming da Globo comentou sobre a possível decisão de não resgatar De Corpo e Alma, e alegou que "não procede a afirmativa de que a novela não fará parte do catálogo". Em outras palavras, a novela retornará, mas ainda não possui previsão.

Curiosamente, apesar de nunca ter sido reprisada, e sido marcada pela tragédia nos bastidores, De Corpo e Alma foi ao ar pelo canal SIC, em Portugal, em virtude da clausula contratual entre as duas emissoras, visto que a Globo era uma das sócias da rede portuguesa, além de outros países como Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Líbano, Macau, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Relembre o crime

Guilherme de Pádua foi responsável pelo assassinato de Daniella Perez, atriz e filha de Gloria Perez, com quem formava par romântico na novela De Corpo e Alma. O crime aconteceu na noite do dia 28 de dezembro de 1992, após as gravações da trama, sob ajuda da então esposa, Paula Thomaz.

O ex-ator, que se converteu ao evangelismo, morreu em 6 de novembro de 2022, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, vítima de um infarto. A informação foi confirmada pelo pastor Marcio Valadão, durante uma live no Instagram.

