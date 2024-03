BBB 24: Davi após briga com Leidy: "A mulher tem que se colocar no lugar dela"

Davi Brito voltou a reproduzir falas machistas nesta terça-feira (12/3) dentro do reality Big Brother Brasil 24 em conversa com Isabelle Nogueira, Beatriz Reis e Matteus Amaral, sobre o conflito que teve com Leidy Elin. Segundo o baiano, as mulheres devem “se colocar em seus lugares” para serem respeitadas pelos homens.

"A Leidy quer me desrespeitar, que sou homem, e quer ser respeitada. Ontem, ela estava mandando eu bater nela. Eu entendo que isso é um jogo, mas olha o ponto que está chegando, de ela mandar eu bater nela para eu ser desclassificado do jogo", disse o jogador durante a conversa.

Davi fala mais sobre briga com Leidy: “A mulher, por ser mulher, ela tem que se colocar no lugar dela para ter o respeito do homem” #BBB24 pic.twitter.com/kfCehHNfUN — BCharts (@bchartsnet) March 12, 2024

Esta não foi a primeira vez que Davi teve falas machistas no programa. Em fevereiro, ele comentou que orienta sua namorada, Mani Reggo, a não gritar em discussões com outros homens. Segundo o motorista de aplicativo, quando mulheres aumentam o tom de voz em uma discussão, homens sentem a liberdade de fazer o mesmo.

"Você é mulher, tem que saber se colocar no seu lugar. Em uma discussão entre homem e mulher, independentemente de estar no BBB ou não, a mulher tem que saber se respeitar. Entender que, se ela gritar, também está dando liberdade para o cara falar alto", opinou Davi na ocasião.