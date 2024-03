BBB 24: Fora da casa, Rodriguinho sai em defesa de Davi

Ao responder internautas que o questionaram sobre a briga que ocorreu na casa do Big Brother Brasil 24, na madrugada desta terça-feira (12/3), o cantor e ex-participante do reality Rodriguinho saiu em defesa de Davi, que era um oponente dele durante o jogo.

Em uma série de postagens no Instagram, Rodriguinho respondeu aos questionamentos dos fãs sobre o ocorrido e deixou claro o descontentamento com o comportamento de Leidy Elin. "Me perguntaram se eu não ia comentar nada sobre a Leidy Elin ter jogado as roupas do Davi na piscina. Se eu tivesse lá, não ia deixar ela fazer isso, não. Acho que perde a razão. Leidy errou. Eu não ia deixar", afirmou o cantor.

O cantor refletiu ainda sobre o papel dele dentro da casa e analisou de que forma agiria caso vivesse uma situação semelhante. "Percebi que depois que eu saí o pau comeu lá dentro. Eu não deixava eles brigarem muito. Mas é isso, eu acho que ela errou. O que vocês acham?", questionou Rodriguinho.

O clima na casa do BBB 24 ficou pesado na noite de segunda-feira, logo após a dinâmica do Sincerão. Uma das maiores brigas ocorreu entre os participantes Leidy Elin e Davi. Após ser chamada pelo participante de "baixa" diversas vezes, a sister foi até a mala do baiano e arremessou as roupas dele na piscina. "Eu não era baixa? Agora eu vou ser baixa", disse.

Na ocasião, Davi não reagiu. Mas tentou entrar no confessionário para denunciar a oponente. Posteriormente, em conversas com outros brothers da casa, Davi considerou possíveis formas de vingança.

"Tenho várias formas de me vingar. Posso cagar num saco e espalhar no travesseiro dela, posso acumular xixi e molhar toda a cama dela, posso jogar um balde de água em cima dela. Só penso coisa pesada. Mas o que me pega é que vou me igualar", comentou Davi.