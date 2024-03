Solteira, Yasmin Brunet dispara: "Não preciso de homem"

Yasmin Brunet acabou eliminada do BBB 24 na noite da última terça-feira (12/3). A modelo e atriz deixou o reality show da TV Globo com pouco mais de 80% dos votos, em uma disputa com Lucas Buda e Isabelle no paredão.

Em entrevista ao Mais Você, desta quarta-feira (13/3), Brunet foi questionada por Ana Maria Braga sobre namorados e pontuou que não tem necessidade de ter homens em sua vida.

"Sente falta de namorado?", quis saber Ana Maria. A modelo não titubeou e respondeu que está muito feliz solteira.

"Às vezes eu sinto! Mas me amo solteira. Aprendi a me amar mais nesse tempo solteira, aprendi a me entender mais, me dar mais carinho. Eu não preciso de homem", disse ela durante a entrevista ao vivo no matinal.

ana maria: “sente falta do namorado?”

yasmin: “eu não tenho namorado”

ana: “de ter um namorado”

ana: "de ter um namorado"

yas: "ah de ter? as vezes eu sinto mas eu me amo solteira, aprendi me dar mais carinho.. ah eu não preciso de homem" vrauuu

