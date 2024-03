FAMOSOS

Quem é Nader Fares, bilionário apontado como suposto novo affair de Jade Picon Nader é primo do noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares. Ele já foi notícia antes por namorar Emilly Araújo, a campeã do BBB 17 e também por ser nomeado pela revista 'Forbes' em 2019, como um dos jovens mais influentes do Brasil antes dos 30 anos