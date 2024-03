BBB 24: ex-noivo de Isabelle viraliza por semelhança com Matteus

Um possível flerte entre Isabelle Nogueira e Matteus, do Big Brother Brasil 24, fez o ex-noivo da participante ganhar destaque nas redes sociais. André Ereiro, que teve um relacionamento de oito anos com a cunhã-poranga, está sendo comparado com Matteus, após os internautas apontarem semelhanças físicas entre os dois.

André Ereiro, que atualmente está casado, mantém um perfil privado nas redes sociais e poucas fotos dele estão disponíveis. Mesmo assim, imagens dele com Isabelle ganharam as redes sociais nos últimos dias.

"Matteus parece muito com o ex de Isabelle", escreveu um usuário do antigo Twitter. "Estou chocado que o ex da Isabelle é a cara do Matheus", comentou outro internauta, expressando surpresa diante da descoberta. Confira alguns tweets:

O ex namorado de Isabelle é a cópia do Matteus. Tô chocada! #BBB24 | #RedeBBB pic.twitter.com/13LZwp5pAW — (Bell) ei, psiu ???? (@bellsincerx) March 12, 2024

O EX DA ISABELLE PARECE MUITO O MATTEUS ????????????



Agora eu entendi porque ela tá gamadinha… vai rolar muito, meu povo! #BBB24 pic.twitter.com/l9Cuhw0CGW — thiago (@httpsrealitys) March 12, 2024

O ex da Isabelle. Agora tudo faz sentido. #BBB24 pic.twitter.com/OpRfYYBRKN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 12, 2024

No início do programa, Matteus viveu um romance com Deniziane. Eles decidiram se afastar e semanas depois a jogadora foi eliminada. Durante o confinamento, os dois chegaram a dizer que decidiriam fora do programa se o namoro continuaria ou não.