'BBB': eliminação de Yasmin Brunet é maior audiência do reality desde vitória de Arthur Aguiar

O BBB 24 bateu um novo recorde de audiência na terça-feira (12/3), com a eliminação da modelo Yasmin Brunet. O programa alcançou o maior nível de audiência desde a final do BBB 22, que teve o ator Arthur Aguiar como vencedor.

Segundo dados compartilhados pela Globo nesta quarta-feira (13/3), a saída de Yasmin teve 24 pontos e 51% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT). No Rio, a audiência alcançou a marca de 29 pontos e 55% de participação.

Na segunda (11/3), a emissora havia revelado que a audiência do BBB 24 já era maior que a do BBB 23. O reality, que completou dois meses no ar, também é maior do que a edição passada comercialmente, em repercussão nas redes sociais e em desempenho no Globoplay.

Yasmin foi eliminada na terça com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou um paredão contra Lucas Henrique, que somou 16,84% dos votos, e Isabelle, que recebeu 2,40%.

"O canto da sereia desafinou, quando sair você vai ver que poderia ter sido simples, quem quebrou o encanto foi você", disse Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação. A modelo, ao sair, afirmou que tinha certeza que sairia, mas que, no fundo, queria.