Calendário competitivo de R6 é divulgado; Brasil é destaque em nova fase

A temporada brasileira de torneios de Rainbow Six Siege em 2024 começa neste sábado (16) com a primeira etapa da BLAST R6 Liga Brasileira reformulada para expandir o cenário profissional do game no Brasil. A competição reúne dez equipes, oferece uma premiação total de R$ 910 mil e dá direito a vagas nos dois campeonatos internacionais deste ano: os BLAST R6 Major, que serão realizados em Manchester, na Inglaterra, e em Montreal, no Canadá.

Os torneios nacionais da modalidade distribuirão R$ 2,6 milhões em prêmios, desde o próprio BLAST R6 aos campeonatos locais.



Duas novidades da liga deste ano são as participações das equipes Furia e Fluxo, ambos times brasileiros, que poderão ser vistas no competitivo já nesta etapa inicial. A primeira retorna ao R6 pouco mais de um ano depois da sua saída do cenário competitivo do game, a segunda participa da BLAST R6 Liga Brasileira pela primeira vez.



Black Dragons, E1 Sports, FaZe Clan, MIBR, Ninjas In Pyjamas, Team Liquid, Vivo Keyd Stars e W7M Esports são as outras oito equipes que estão no torneio. Todos os participantes se enfrentam entre si em partidas melhor de um até o fim da fase de grupos, no dia 7 de abril. Os times que ocuparem os seis primeiros lugares da tabela avançam para a fase eliminatória, que ocorre de 12 a 14 de abril. Nesses playoffs serão definidos o vencedor da primeira etapa, os três classificados para o próximo Major e as equipes que disputarão o Last Chance Qualifier (LCQ) brigando por uma segunda chance de se garantir no Major em Manchester.

Open Qualifier League e Last Chance Qualifier

As sete equipes da BLAST R6 Liga Brasileira que não se classificarem para o BLAST R6 Major Manchester na primeira etapa terão outra chance de participar do torneio, por meio do Open Qualifier League ou do Last Chance Qualifier. Sendo assim, os times que ficarem da quarta a sexta colocação vão para o LCQ, e as que ocuparem do sétimo ao décimo lugar seguem para a Open Qualifier League.



A Open Qualifier League reúne os quatro últimos classificados da liga brasileira e os coloca ao lado de outras 12 equipes que não participam do circuito principal de Rainbow Six. Os cinco melhores times dessa etapa sobem para o Last Chance Qualifier.



A melhor das oito equipes participantes do LCQ, que será realizado entre os dias 25 e 28 de abril, carimba o passaporte para Manchester, no Reino Unido.

Off-season e outros torneios de 2024



Além das competições BLAST R6 Liga Brasileira, que têm caráter de classificação para os eventos globais, a Ubisoft irá promover torneios exclusivos no Brasil para fomentar o cenário competitivo de R6 como a Liga Start e a Super Copa do Brasil, uma grande celebração dos times brasileiros na qual equipes Tier 1 e Tier 2 competem entre si para elevar o nível profissional do game, revelar talentos e estimular novas equipes a entrar no cenário em busca de prêmios em dinheiro.



BR Premier Finals

Como novidade de 2024, a Ubisoft também inaugura o formato Premier Finals, que divide os 10 times da BLAST R6 Liga Brasileira entre os grupos A e B e convida os campeões dos campeonatos off-season para definir o melhor dos melhores num último torneio em formato de mata-mata que encerrará o ano com chave de ouro.



Alguns dos jogos da primeira e da segunda etapa contarão para a tabela do das Premier Finals, de onde sairão os classificados. O vencedor do torneio será coroado como o melhor time do Brasil no ano.



Brasil no Rainbow Six Siege



O Brasil participou das últimas quatro finais de torneios internacionais como: O Six Invitational 2024, o BLAST R6 Major Atlanta 2023 e o BLAST R6 Major Copenhagen 2023, todos vencidos pela W7M Esports, além do vice-campeonato do Six Invitational 2023. Desde 2017, times do Brasil receberam mais de US$ 11,4 milhões de dólares em premiações de torneios do game.