Candidatos a vagas de médicos do DF são convocados para próxima fase

YR Yasmin Rajab

Para tomar posse na carreira, os candidatos precisarão apresentar diploma de conclusão de curso de graduação em medicina - (crédito: Freepik)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal convoca os candidatos do processo seletivo para médico generalista para participarem das etapas de avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação étnico-racial.

A avaliação biopsicossocial está marcada para esta sexta-feira (15/3), em Brasília. Os candidatos deverão comparecer portando o documento de identidade original, laudo médico original, ou de cópia autenticada em cartório, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência.

O procedimento de heteroidentificação étnico-racial será realizado na próxima segunda-feira (18/3). A etapa será filmada e/ou fotografada e os registros serão utilizados na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos. Aqueles que se recursarem a realizar a filmagem perderão o direito às vagas.



O resultado das etapas será divulgado em 20 de março, no site do Instituto AOCP, banca organizadora. Os candidatos poderão interpor com recurso a partir das 10h do dia 20, até as 23h59 do dia 21, por meio da página do certame.

Sobre o processo seletivo

A Secretaria de Saúde publicou o edital para a carreira de médico generalista com a oferta de 200 vagas de preenchimento imediato. A contratação é temporária.

A escala de trabalho é de 20 horas semanais e os aprovados receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).

Para tomar posse na carreira, os candidatos precisarão apresentar diploma de conclusão de curso de graduação em medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal.

Os aprovados desempenharão as seguintes atribuições: planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica; realizar atividades técnico administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; e executar outras atividades de interesse da área.