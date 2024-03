A segunda temporada de Outer Range estreia exclusivamente no streaming no dia 16 de maio. Foram divulgadas também novas imagens da série. Lançada em 2022, a série é protagonizada por Josh Brolin, que vive o fazendeiro Royal Abbott. A produção de ficção científica mostra as tentativas do protagonista de proteger a sua família após um desaparecimento desencadear uma série de eventos estranhos.

Na primeira temporada, que possui oito episódios, Josh Brolin interpreta um homem introspectivo, seco e de poucas palavras que vive com sua esposa e seus dois filhos em Wyoming. Em paralelo a uma luta por terras com uma família rival, os Tillerson, Royal encontra um imenso buraco misterioso na região oeste de suas terras. Quando uma tragédia acontece, esse mistério fica mais complexo com a chegada da personagem Autumn.

O elenco ainda conta com Imogen Poots, Lili Taylor, Tom Pelphrey, Shaun Sipos e Will Patton. A série é escrita e dirigida por Brian Watkins, além de ter o próprio Josh Brolin como um dos produtores. A produção é o primeiro papel principal do ator na televisão em 20 anos.