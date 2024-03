BBB 24: Wanessa diz que ainda tem sentimentos por Dado Dolabella

Durante a primeira entrevista após desclassificação do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo anunciou publicamente o término com o ator Dado Dolabella, com quem tinha voltado a namorar em 2023.

Em entrevista ao Fantástico, na noite de domingo (17/3), Wanessa afirmou que, mesmo com o término, ela ainda tem muito carinho sobre o que viveu, mas que precisava de um momento para olhar para ela e para os filhos.

O relacionamento dos dois é antigo. Eles tiveram uma relação de idas e vindas entre os anos 2000 e 2004, contudo, em 2007, a cantora começou a namorar o empresário Marcos Buaiz, com quem se casou dois anos mais tarde. Eles ficaram casados até 2022 e tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco.

Durante a participação de Wanessa no BBB, inclusive, Dado Dolabella comentou bastante as ações da cantora na casa, especialmente os embates dela com Davi. O ator inclusive fez uma música sobre ela e divulgou nas redes sociais.

"A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar, agora, se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora", afirmou ela durante a entrevista.

A cantora foi desclassificada do BBB 24 em 2 de março, após Davi denunciá-la no confessionário ao dizer que se sentiu agredido por ela depois de uma das festas.

No papo com o Fantástico, Wanessa também comentou sobre as acusações de racismo que recebeu devido à maneira como tratava Davi na casa do BBB.

"O que eu reconheci é que sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não têm nenhum efeito podem ter sido sensíveis a outras pessoas. Para mim, sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a cor. Nunca foi", disse ela também na entrevista.

Wanessa: "Eu não sou os 55 dias que eu passei lá. Eu sou 40 anos de vida" #BBB24 #Fantástico pic.twitter.com/gflR3fCnjU March 18, 2024