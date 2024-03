Netflix anuncia nova temporada de Black Mirror para 2025

A série Black Mirror, produzida pela Netflix, anunciou no X (antigo Twitter) o retorno às telas. Com data de estreia marcada para 2025, a sétima temporada conta com seis episódios. A série mantém o mesmo time de produção, mas a seleção de atores segue sendo um mistério.

Black Mirror ganhou o apreço dos fãs por abordar histórias únicas e independentes em cada episódio. A série oferece uma reflexão pertinente sobre as implicações éticas e sociais do avanço tecnológico, antecipando possíveis futuros distópicos.