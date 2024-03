Descubra os cinco signos do zodíaco que mais gastam dinheiro

Os persistentes taurinos têm uma relação profunda com o mundo material e uma apreciação pelo conforto. Eles valorizam a qualidade sobre a quantidade e não hesitam em gastar em itens de alta qualidade, desde roupas de grife até a gastronomia requintada. "A comida pode ser uma incrível experiência de conexão com o corpo ou virar uma fuga para tentar desviar a atenção de algo que falta", alerta Thaís Mariano.

Sagitário é um signo que gosta de gastar dinheiro para explorar o mundo (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Os aventureiros sagitarianos têm uma paixão por explorar o mundo e experimentar novas culturas. Seu desejo por liberdade e aventura muitas vezes os leva a gastar em viagens de última hora, excursões emocionantes e experiências únicas.

Eles são impulsivos em seus gastos, seguindo sua busca pela expansão pessoal e pelo conhecimento, sem se preocupar muito com as consequências financeiras a longo prazo. "Tendem a muitos exageros: com comida, bebida, festas, viagens e opiniões", explica Thaís Mariano.

5. Peixes