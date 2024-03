Filho de Gal Costa pede na Justiça exumação do corpo da cantora

O filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, de 18 anos, entrou com uma ação na Justiça na quarta-feira (13/3) e solicitou que o corpo da mãe seja exumado. O jovem deseja investigar qual foi a causa da morte da cantora, que faleceu aos 77 anos, em novembro de 2022.

De acordo com as informações da certidão de óbito, Gal Costa teria falecido devido um infarto agudo do miocárdio. Na época, ela estava lutando contra um câncer de cabeça e pescoço. No entanto, o herdeiro da cantora contesta a veracidade da informação.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Gabriel Costa também pede que os restos mortais de Gal sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde a cantora teria adquirido um jazigo para enterrar a mãe dela, Mariah Costa Pena, e gostaria de ser enterrada junto.

Na época em que Gal Costa foi enterrada, Gabriel era menor de idade e não pode interferir. A decisão de não enterrar a cantora no jazigo da família teria sido de Wilma Petrillo, viúva de Gal.

Gabriel também questiona na Justiça os direitos em relação a herança deixada pela mãe. Segundo a defesa do filho de Gal Costa, Wilma Petrillo já viveu um relacionamento com Gal Costa, mas há muitos anos atrás, em meados de 1998 e nos últimos anos, Petrillo apenas atuava na função de empresária e madrinha de Gabriel.