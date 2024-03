Namorado de Larissa Sumpani faz revelações sobre carreira de ator pornô gay

Victor Prado virou um nome conhecido na indústria pornográfica, após ter iniciado os trabalhos com vídeos como ator de pornô gay. O influenciador, que atualmente namora Larissa Sumpani, a atual campeã do Miss Bumbum, afirmou que se considera um homem hétero.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, ele foi direto, quando questionado sobre a sexualidade. "Eu sou 100% hétero", afirmou ele. "Gravo os vídeos apenas por uma questão profissional. Fora das câmeras, eu só me relaciono com mulheres", declarou.

O namorado de Larissa Sumpani ainda se defendeu das possíveis críticas: "Já vi mulheres ficarem com amigas e continuarem sendo hétero, então por que eu também não posso?", questionou. "É tudo apenas profissional. Não existe um sentimento real nessas gravações", disse.



Apesar dos trabalhos como ator pornô gay, Victor Prado afirmou que pretende largar a carreira muito em breve. "Tenho vontade de parar com isso. Estou buscando novos horizontes na minha carreira, e isso inclui explorar outras áreas de atuação", pontuou ele.

